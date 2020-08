A la Une .. Un député veut transformer l'Allocation de rentrée scolaire en bons d'achat

Ce mardi 18 août, trois millions de familles ont perçu l'allocation de rentrée scolaire en métropole. Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais (LR), souhaite que l'allocation de rentrée scolaire ne soit plus versée sous forme d'argent. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 15:01 | Lu 180 fois





"L’absence de contrôle sur les dépenses effectuées permet de facto aux bénéficiaires d’utiliser cette aide à d’autres fins que celle des besoins de leurs enfants pour leur scolarité.(...) Un contrôle plus approfondi de l’attribution de l’ARS semble opportun alors que cette prestation sociale est distribuée à plus de 3 millions de familles à chaque rentrée", peut-on lire dans la présentation de sa proposition de loi.



Le député souhaite ainsi redéployer 50% du montant de l’ARS vers les communes pour que celles-ci achètent des trousseaux de fournitures. Il s'agit ensuite de "verser le reliquat (les 50% restants donc) aux familles bénéficiaires sous forme de bons d’achats, valables uniquement pour des achats liés à la rentrée scolaire (fournitures particulières, vêtements...)", explique-t-il. Ainsi que d'"exiger un certificat de scolarité pour les enfants âgés de 16 à 18 ans."



L’#allocationrentreescolaire #ARS est versée aujourd’hui à 3 millions de familles.



Majorée de 100€ cette année suite au #COVID19, cette dépense représente plus de 2 milliards € par an.



Afin de mieux la controler, j’ai écrit une proposition de loi https://t.co/EckGcQihg2

— Pierre-Henri Dumont (@phdumont) August 18, 2020

