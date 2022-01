A la Une . Un député décède du Covid

​Le député du Pas-de-Calais José Evrard décède du Covid. L'ancien communiste avait 76 ans et était vacciné. Par LG - Publié le Samedi 8 Janvier 2022 à 06:41

"J’apprends avec émotion la disparition de José Evrard, notre collègue député du Pas-de-Calais des suites du Covid-19. À sa femme, ses enfants, ses proches, ainsi qu’à ses collègues et collaborateurs, j’adresse mes pensées émues et solidaires dans la peine". C’est le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a annoncé la triste nouvelle dans la nuit de vendredi.



Le député José Evrard, ancien PCF, ancien FN, ancien Les Patriotes et actuel député de Debout La France, est décédé des suites du coronavirus.



Tête de liste aux élections régionales de 2021 dans les Hauts-de-France, José Evrard était hospitalisé à Arras où il est décédé à l’âge de 76 ans. Il militait contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire mais "était vacciné", a affirmé son fils unique.



Après 36 ans au service du Parti communiste, l’homme politique, postier de formation, avait quitté le Parti communiste au début des années 2000 et avait rejoint le Front national pour des "notions de souveraineté et d'indépendance nationale". Il avait remporté pour le FN la 3ème circonscription du Pas-de-Calais en juin 2017.



Il a rejoint dans la foulée les Patriotes de Florian Philippot avant de se rallier à Nicolas Dupont-Aignan récemment, en 2019.

Nicolas Dupont-Aignan (DLF) : "Je viens d’apprendre avec une immense tristesse la disparition de mon ami et collègue José Evrard. Fils de mineur devenu député du Pas-de-Calais, il incarnait cette terre du bassin minier. Un homme courageux, droit, gentil. Fidèle à ses convictions sociales et profondément amoureux de la France. Il me manquera terriblement. J’adresse mes plus sincères condoléances, au nom de tous les membres de Debout La France, à son épouse et à son fils."