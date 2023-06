Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un départ à la retraite chaleureux pour nos enseignants Ce mercredi 28 juin 2023, l’élue déléguée aux affaires scolaires Nila RADAKICHENIN ainsi que le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SERAPHIN, ont souhaité un agréable départ à la retraite à nos enseignants Saint-Paulois.





En tant qu’artisans de la connaissance, leur rôle ne s’est pas limité à la simple transmission de savoirs. Ils ont incarné une vocation qui a façonné des vies et des destins. Ils ont été des guides, des mentors et des sources d’inspiration pour des générations entières d’élèves. Quelle mission plus noble peut-il exister que celle d’accompagner nos enfants sur les routes de la connaissance, de la culture, de l’épanouissement personnel et de la citoyenneté ?”, souligne l’élue déléguée aux affaires scolaires. L’éducation est l’une des clés les plus importantes ouvrant les portes d’un avenir prometteur, et nos enseignants en sont les gardiens. C’est un métier exigeant, qui demande du temps, des sacrifices mais il s’exerce avec passion.



Tous les enfants ne franchissent pas les portes de l'école avec les mêmes ailes, mais ils ont embrassé cette responsabilité avec bravoure. L'égalité des chances est notre fardeau commun, particulièrement à La Réunion où chaque foyer présente ses différences. Et les enseignants contribuent à élever les consciences, à apporter le savoir aux élèves et à les accompagner sur le chemin de la réussite. Ils ont semé des graines de liberté, donnant aux jeunes l'envie d'apprendre, d'entreprendre et de se découvrir. Cette journée de célébration était alors l'occasion pour notre Commune, titrée Ville amie de l'enfant, d'exprimer notre respect et notre gratitude pour l'engagement, le dévouement et les compétences de nos enseignants. Nous leur souhaitons une retraite remplie de bonheur, de réalisations et de nouveaux horizons.





