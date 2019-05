Un demandeur d'asile russe escalade la Tour Eiffel à mains nues

Ce lundi après-midi, les touristes et passants situés en bas de la Tour Eiffel ont été quelque peu stupéfaits en levant les yeux... Un homme était en train de grimper à mains nues la Dame de Fer, en utilisant sa structure métallique.



Il a réussi à monter jusqu'au troisième étage de la Tour Eiffel, soit près de 300 mètres de hauteur. Son ascension a duré près de six heures. Le monument parisien a dû être évacué et fermé.



L'homme s'est rendu de lui-même aux pompiers, aux alentours de 22 heures, comme le révèle une source policière au Parisien. L'homme d'une quarantaine d'années a notamment pu être maitrisé par une équipe de pompiers du Grimp, Groupement de recherche et d’intervention en milieu périlleux.



Il s'agirait d'un demandeur d'asile, d'origine russe, aux tendances suicidaires, comme l'a confié une source proche de l'affaire à BFM TV.



Le "grimpeur" n'a pas été placé en garde à vue mais une enquête pour intrusion dans une enceinte culturelle a malgré tout été ouverte.