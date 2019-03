"Un délire procédural de David Rocher" dénoncent les avocats d'Air Austral

Le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri devait statuer ce vendredi sur le procès opposant David Rocher à son ancien employeur Air Austral, mais également le PDG et trois des avocats de la compagnie pour escroquerie en bande organisée. Absent lors de l'audience, David Rocher a fait valoir par mail au président qu’il avait reçu une fin de non recevoir auprès des conseils de La Réunion.



Après s’être exprimés tour à tour, Me Baloup, Me Navarro, Me Logeais ainsi que Me Boulanger, avocat de Marie-Joseph Male, et Me Me Demoucheron avocat de la compagnie Air Austral sont unanimes, estimant qu’il s’agit d’un "délire procédural" de Davis Rocher. Ils ont demandé la réparation du préjudice subi à hauteur de 10 000€ chacun et le remboursement des frais inhérents à leur venue à l’audience.



La procureur a pour sa part qualifié de "lâcheté" l’absence du plaignant, indiquant que la partie civile se devait de comparaître. Elle requiert que les indemnités soient à sa charge et non celle de l’état. Le tribunal prononce un jugement par défaut et condamne David Rocher à payer 5000€ de dommages à chacun et attribue les montants demandés par chacune des parties au titre des dédommagements.



Me Baudoin de Moucheron, avocat d'Air austral :