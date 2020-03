National Un décret autorise mais encadre la prescription de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19

Un décret publié ce jeudi autorise la prescription de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19. "Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile", est-il indiqué.



Le gouvernement va donc plus loin que la recommandation du Haut conseil de la santé publique, lequel préconisait une utilisation pour les formes les plus graves. De quoi réjouir le professeur Didier Raoult (fervent défenseur du traitement) qui a remercié publiquement le ministre de la Santé Olivier Veran "pour son écoute" par le biais d'un Tweet.

Toutefois, face à engouement suscité par ce médicament, le décret vient aussi encadrer sa vente dans les pharmacies. "La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL© et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin". En clair, pour éviter que les patients atteints de maladies chroniques se retrouvent face à une rupture de stock, il n'est pas possible de se procurer de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19 en pharmacie. Nicolas Payet Lu 4864 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus: 365 nouveaux décès en France dont une adolescente de 16 ans Bordeaux: Un chauffard flashé à 252 km/h en plein confinement