Météo Un début de semaine maussade

Pour ce lundi, Météo-France prévoit un temps variable dans l'île, avec un temps ensoleillé dans la moitié Nord de l'île et des nuages dans la moitié Sud. Par ailleurs, la chute des températures se poursuit, avec un maximum de 25° relevé sur le littoral. Retrouvez le bulletin complet de Météo-France: Par NP - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 06:17

En ce premier jour de la semaine, les régions du Sud Sauvage, du volcan et de La Plaine des Makes se retrouvent sous les nuages. Le ciel demeure maussade avec des averses une bonne partie de la matinée. Ailleurs, sur une grande moitié Nord, le soleil est au rendez-vous. Au fil des heures, les habituels cumulus se développent le long des remparts des cirques jusque là dégagés.



En début d'après midi, le Piton de La Fournaise finit par se dégager, entouré par une couronne nuageuse.

Les hauts du Nord, se retrouvent sous la grisaille avec quelques ondées.



Les plus larges embellies sont observées le long des plages de l'Ouest et de Saint Denis à Sainte Rose.

Côté températures, les maximales sont plutôt fraîches avec 12°C au Pas de Bellecombe-Jacob, 18°C à Cilaos et 23 à 26°C en bord de mer.



Le vent de Sud-Sud-Est reprend vite de la vigueur. Dès la fin de la matinée, les rafales avoisinent les 65 km/h le long des plages de l'Ouest ainsi que de Champ Borne à Piton Sainte Rose.



La mer s'avère agitée au vent, forte sur les côtes Ouest et Sud au déferlement de la houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres 50 à 2 mètres 70.