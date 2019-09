Un début de carrière mal barré : n’est pas arnaqueur qui veut !

Faut du talent pour ça. Et manifestement, lui, n’en a aucun. Pour une fois, il aurait mieux fait de ne pas écouter son papa. C’est ce que lui a d’ailleurs suggéré le président Molié… pour le jour où il sortira de prison. Car il devra patienter encore quelques mois derrière les barreaux...



C’est la faute à papa !



Avant sa minable tentative, il n’avait encore aucune mention à son casier judiciaire. Et s’il est en villégiature au village-vacances de Domenjod, c’est pour une série de vols, recels et arnaques survenus après. L’a encore de la veine, notre Ribouldingue : la récidive ne joue pas… ce qui ne l’a pas empêché de s’en prendre pour quatre mois de rab.



Difficile d’être plus neuneu aussi. Le Pied-nickelé est venu de Mayotte, selon lui, sur ordre de son père. Soi-disant pour trouver du travail. À la question de savoir s’il a de la famille ici, il baisse un front piteux : "Je suis seul à La Réunion". Ce à quoi le président Molié lui suggère qu’il serait sans doute mieux avisé de "retourner au pays". Ce qui lui éviterait peut-être de céder aux tentations douteuses et aux tentatives sans lendemain.



Tout ça parce qu’un jour, il a vu une annonce sur Facebook : motocyclette 125 cm3 d’occasion à vendre au Tampon. Il contacte téléphoniquement le vendeur et lui affirme qu’il est très intéressé et va payer cash. Comme il habite à Sainte-Marie, il lui fait part de son intention de venir immédiatement par le Car jaune. En voiture, Simone.



Le vendeur, aimable et tout ça, pousse la gentillesse jusqu’à venir le chercher en voiture à la gare du Tampon. Là, il demande d’abord à essayer la mobylette. Pour rassurer le vendeur, il lui laisse son portable. Et c’est là le zaffair y gâte.



"Votre père vous a envoyé pour voler ?"



Le gentil vendeur lui donne l’autorisation d’effectuer un petit essai. Sans savoir que le rigolo n’a même pas le permis. Ce dernier enfourche la bestiole, s’en va et disparaît dans la nature. Le vendeur essaiera bien de le contacter sur le portable laissé en garantie, de trouver son adresse, mais bonhomme a enlevé la carte SIM. Il se fera gauler peu de temps après lors d’un banal contrôle de routine.



"Vous aimez les motocyclettes ?" demande le président. - "Oui !" - "Et c’est pour en voler une que votre père vous a envoyé ici ?" - "Non ! Pour travailler". - "Et vous avez un travail ?" - "Non ! J’ai juste trouvé une formation". (Le reste inaudible ; on est pourtant à trois mètres de la barre des accusés…)



Notre homme est déjà en prison pour 18 mois. Il s’en est pris pour 4 mois avec sursis, plus confiscation du téléphone fantôme ; il nous aura bien amusé quand même.