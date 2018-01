Un début d'après-midi plutôt calme mais une dégradation dans la nuit prochaine

La matinée a été finalement assez calme mais l'influence de la tempête tropicale Ava se fera de nouveau sentir. Ce système dirige un flux de secteur Est à Est-Nord-Est modéré à assez fort avec des précipitations régulières sur l'Est du département se renforçant la nuit prochaine.Peu d'averses et de vent comparé à la nuit dernière. Le début d'après-midi reste encore calme avec de petites averses locales dans l'intérieur et sur le volcan, prévoit Météo France.En revanche le début de soirée, le temps se dégradera et des averses se produiront sur la plupart des régions mais en particulier sur les régions Nord et Est, les pentes étant les plus exposées. Ces précipitations peuvent donner des cumuls localement importants sur des sols déjà bien arrosés la nuit dernière, comme sur les hauteurs de l'Est par exemple. Un coup de tonnerre peut même se faire entendre.Le vent se maintient en cet après-midi et la mer est agitée, localement forte sur les zones exposées au vent. Une houle encore petite de secteur Nord-Est à Nord se met en place le long des côtes Nord et Nord-Est et ceci avant de progresser rapidement demain.