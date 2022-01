Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un début bien rythmé pour les centres de loisirs à Saint-Paul !

C’est le top départ pour les 25 structures d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) à Saint-Paul. Ce mardi matin, nous vous partageons en images les activités du jour à l’école élémentaire Aliette Hortense. C’est donc une quarantaine d’enfants, âgés de 3 à 12 ans, qui se sont défoulés lors d’une partie de handball et qui ont chauffé la piste avec le danseur Julien Moutoussamy, alias JULINHO, artiste chorégraphe de La Réunion.

Ils bougent, ils dansent et ils ont le rythme dans la peau. C’est avec le plus grand enthousiasme, que les enfants s’expriment avec énergie, lors de l’atelier de danse hip-hop du danseur réunionnais professionnel, Julien Moutoussamy.

Grandir, s’épanouir et surtout… Apprendre en s’amusant ! L’éducation au cœur des préoccupations, Saint-Paul, « Ville Amie des Enfants », continue à mettre en place des actions pour permettre un plus grand épanouissement pour les petits Saint-Paulois. C’est donc tout un programme qui s’offre aux marmay durant ces trois semaines d’ALSH ! De l’art au sport, de la culture à l’astronomie, de quoi amuser les plus petits tout en s’instruisant.



Redécouvrir “Saint-Paul, Ville des Trésors” ! Pour cette nouvelle année, les activités pédagogiques s’inspirent de la thématique “Saint-Paul, Ville des Trésors”. Un thème qui fait écho à l’histoire de La Réunion, sur son patrimoine historique, environnemental et culturel. Les activités feront référence aux ressources exceptionnelles du territoire Saint-Paulois et seront accompagnées de personnalités passionnées et motivées comme jamais, comme par exemple, le danseur Julien Moutoussamy ou les intervenants d’OPUS POCUS.



Les ALSH en quelques chiffres Des marmay entre 3 et 12 ans

1 719 inscrits

25 sites d’accueil

215 animateurs

7 éducateurs sportifs et surveillants de baignade

Durant ce séjour de trois semaines qui se déroulera du 3 au 20 janvier 2022, ces rendez-vous se tiendront dans un cadre sécurisé avec un protocole sanitaire strict lié à la Covid-19. Les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont appliquées.







Dans la même rubrique : < > Coup d’envoi de la 6ème édition des Nuits de la Lecture ! Suivez l’actualité du territoire : abonnez-vous à notre newsletter !