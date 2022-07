A la Une . Un dauphin s’échoue à Grand Fond

Globice annonce qu’un dauphin mâle s’est échoué ce lundi à Grand Fond. Une autopsie doit être réalisée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 11 Juillet 2022 à 16:34

L’association Globice annonce qu’un dauphin à long-bec mâle s’est échoué sur la plage de Grand Fond ce lundi. L’animal avait été repéré en difficulté plus tôt dans la journée.



Aucune lésion apparente n’a été relevée sur le corps de l’animal. Une autopsie va tenter d’identifier les causes du décès. Le corps a été retiré de la plage par Globice, appuyée par la police.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur