Mayotte Un dauphin péponocéphale retrouvé mort dans la mangrove de Passamainty

La cause de la mort d’un dauphin péponocéphale retrouvé mort à Passamainty reste à déterminer. L’examen externe ne révèle pas de preuve de collision ou de capture accidentelle liée à la pêche. Par LG - Publié le Samedi 23 Juillet 2022 à 11:37

Le 8 juillet au soir, le Réseau échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines (REMMAT) était alerté par un passant de la présence d’un dauphin péponocéphale mort dans la mangrove de Passamainty, près de la rocade.



Le lendemain matin, une équipe constituée de membres du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de

Mayotte, du Parc naturel marin de Mayotte et des associations Les Naturalistes de Mayotte et Ceta’Maore s’était rendue sur zone.



L’examen externe réalisé selon le protocole du Réseau National Echouages n’a pas révélé de preuve de collision ou de capture accidentelle liée à la pêche, indique ce samedi l’association des Naturalistes, Environnement et Patrimoine de Mayotte.



Le mammifère marin échoué, de sexe femelle, est identifié comme un dauphin d’Electre ou aussi nommé péponocéphale (Peponocephala electra).



"L’état putréfié du péponocéphale indique que sa mort remontait à plus de trois jours. L'animal ne semblait pas avoir subi de mutilations. Aucune preuve de collision avec un bateau, de capture accidentelle liée à la pêche ou

de braconnage n’a été identifiée. Bien qu’assistée par les experts de l’Observatoire Pelagis, l’équipe manque d’éléments pour définir précisément la cause de la mort de l’animal. Des analyses sur les tissus prélevés lors de l’intervention pourront peut-être apporter plus d’éléments de réponse dans le futur", explique l’association des Naturalistes.