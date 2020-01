Un cyclone en formation à proximité de la côte Est de Madagascar ?

Il ne s'agit que d'une projection modélisée par l'ensemble des données compilées par le site Windy. À partir du mardi 21 janvier devrait se former à proximité des côtes de Madagascar un système cyclonique.Après son renforcement, le phénomène prendrait une trajectoire vers le Sud-Est, en-dessous des Mascareignes. S'il venait à se former, ce système pourrait être baptisé Diane par les services de Météo France. On en est pour l'instant très loin.Début janvier 2020, la trajectoire modélisée une semaine à l'avance par le site Windy concernant Calvinia s'était avérée juste mais établir une prévision fiable à si longue échéance demeure toujours aussi hypothétique.