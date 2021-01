Un couvre-feu instauré dès jeudi soir à Mayotte

Alors que des cas de variants sud-africain ont été détectés à Mayotte, la préfecture a annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 18 heures à 4 heures. Comme en métropole, les établissements recevant du public seront fermés durant ces horaires et il ne sera possible de se déplacer que muni d'une attestation.



Les rassemblements de plus de 6 personnes en milieu fermé (hors établissements scolaires et milieux professionnels) seront interdis. Par ailleurs, les règles en matière de port du masque, de distanciation physique et de restrictions du nombre de passagers dans les transports publics (barges, taxis et bus scolaires) et d’interdiction de circulation feront l’objet de contrôles quotidiens, en tous lieux du département. "Une plus grande sévérité dans les contrôles sera appliquée", prévient la préfecture. De nouvelles campagnes de sensibilisation aux gestes barrières seront également organisées à l’attention des élèves.



Pour mémoire, le premier cas du variant 501.V2 - une forme beaucoup plus contagieuse que la souche du virus circulant jusqu’à présent sur le territoire - a été détecté à Mayotte le 15 janvier dernier. Depuis, trois autres porteurs du variant ont été identifiés à partir de prélèvements effectués sur le territoire. "Trois de ces personnes avaient voyagé régulièrement dans la région, le dernier s’est introduit de façon irrégulière sur le territoire", précise la préfecture de Mayotte, qui annonce que "la protection des frontières maritimes sera renforcée" et qu'un moyen aérien de détection sera exceptionnellement mobilisé.



Afin d’éviter une exportation du variant vers la métropole et la Réunion, les restrictions aux déplacements ont été renforcées par les décrets du 9 et du 15 janvier. "A compter du 18 janvier, seuls les déplacements justifiés par un motif impérieux sont autorisés. Un contrôle rigoureux des justificatifs sera effectué. Les voyageurs doivent présenter un résultat de test PCR négatif et s’engager à accepter un test à l’arrivée, à s’auto-isoler pendant sept jours et à effectuer un test PCR sept jours après l’arrivée", indique encore la préfecture, précisant que ces mesures s’appliquent aussi aux voyageurs qui rejoignent Mayotte.