Un couvre-feu de 22h à 5h du matin à compter du vendredi 12 février

Conformément aux annonces du Préfet de La Réunion, un couvre-feu s’appliquera sur le territoire de Saint-Leu, à compter du vendredi 12 février pour une durée de 15 jours.



Ce couvre-feu débutera à 22h pour se terminer le jour suivant à 5h du matin. Les forces de l’ordre ainsi que la Police Municipale seront déployées pour veiller au respect de la nouvelle réglementation en vigueur.



La Ville de Saint-Leu appelle chacune et chacun à la vigilance. Avec un taux d’incidence de 119 pour 100 000 habitants, le virus circule de manière active sur notre territoire. Au-delà du couvre-feu, ne relâchons pas nos efforts pour appliquer au quotidien les gestes barrière et limiter les rassemblements.



Pour les personnes travaillant de nuit, une attestation de déplacement est à télécharger sur le site internet de la Préfecture ou l’application mobile « Tous Anti Covid ».

Opération de dépistage le mardi 16 Février

Pour faciliter l’accès aux tests et freiner la circulation du virus, l’ARS La Réunion et la Commune de Saint-Leu organisent un dépistage gratuit auprès de la population.



Si vous souhaitez y participer, rendez-vous :



Le mardi 16 février, de 8h30 à 12h, sur le parking situé en contrebas du cimetière de Colimaçons.

Le dépistage est gratuit et sans ordonnance. Vous devrez présenter votre carte vitale et une pièce d’identité (et apporter votre stylo).



Le port du masque est obligatoire et les gestes barrière doivent être respectés.