Un couple lapidé pour son mariage inter-castes en Inde

Ils avaient fui leur village il y a quatre ans mais ont fini par revenir pour y rencontrer des proches. Un homme et une femme ont été lapidés mercredi dernier parce qu’ils avaient déshonoré leur famille.



Un jeune couple âgé de 29 ans a été lapidé dans l’État du Karnataka, dans le sud de l’Inde, ce mercredi.



Ce sont des proches de la femme qui ont mené l’expédition punitive. Le couple, qui a eu deux enfants, a été tué à coups de pierres. Trois des principaux suspects ont été identifiés. Parmi eux, le frère et l’oncle de la jeune femme.



Ils étaient opposés à son mariage avec un homme d’une caste considérée comme inférieure. La jeune femme provenait de la caste dite haute tandis que son époux était issu de la communauté des "dalits" (autrefois appelée "les intouchables"), considérée comme la plus basse de l’échelle sociale en Inde.



D’après des statistiques des Nations unies, près de 1000 crimes d’honneur sont commis en Inde chaque année. Depuis 2011, les personnes reconnues coupables de crimes d’honneur peuvent désormais être condamnées à la peine de mort.