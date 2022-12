La grande Une Un couple de proxénètes condamné à 3 ans de prison

Deux Saint-Andréens étaient présentés ce lundi devant le tribunal de Saint-Denis. Ils sont soupçonnés d'être à la tête d'un réseau de prostitution. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 18:11





Les deux Saint-Andréens qui seraient à la tête du trafic humain ont été présentés devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis ce lundi. L'homme a déjà une mention sur son casier pour conduite sans assurance, celui de la femme est vierge. Tout est parti d'un appel d'une femme habitant à Maurice à un commissariat de La Réunion. Se sentant lésée, elle a tout déballé aux policiers. La jeune femme incrimine directement ce couple dont la femme est Mauricienne, expliquant leurs agissements et donnant des détails précis sur leur manière de procéder. Les enquêteurs ont alors mis en place des surveillances sur le supposé couple de proxénètes en septembre dernier.



Au fur et à mesure, ils constatent que le système est bien huilé. La femme s'occupe de la récupération des filles, de l'hébergement, de leur fournir des téléphones et surtout de récupérer sa petite enveloppe tous les soirs contenant 500€ par fille. Cinq jeunes femmes ont été interpellées et confirment toutes que Marie C. s'occupait d'elles dès leur arrivée à La Réunion. Si elles la mettent en cause, elles indiquent également qu'elles étaient volontaires et qu'elles ont toujours été bien traitées. Jean-Paul C. s'occupait du transport des filles pour les liaisons inter-villes. Les filles prenaient contact avec Marie C. depuis l'île sœur sur recommandation. Elles étaient nourries et logées. C'est Marie C. qui fixait les tarifs : 100€ la fellation et 150€ avec le rapport.



Elles donnent toute la même version, indiquant que leur contribution à cette prise en charge était de 500€ par jour et par fille, six jours par semaine. Si elles n'avaient pas cette somme, la différence était due, les obligeant à travailler plus les jours suivants. Elles étaient payées entre 1.000 et 1.500 euros, soit un SMIC français. Comme nous vous le révélions le 2 décembre dernier, un vaste coup de filet a été mené par les forces de police en fin de semaine dernière dans l'Est de La Réunion. Un couple de proxénètes supposés ainsi que plusieurs prostituées originaires de Maurice ont été interpellés. Une enquête a été ouverte car les autorités soupçonnent l'existence d'un réseau d'ampleur entre les îles sœurs. La période retenue pour l'investigation court de juin à décembre 2022.

Le couple réfute ces accusations à la barre, expliquant qu'il ne faisait que rendre service en transportant les jeunes filles en échange du carburant et une petite monnaie. "Je n'étais pas au courant qu'elles faisaient ça mais je reconnais 3 ou 4 transports", indique le mari à la présidente. Son épouse est sur la même ligne de conduite.



Pour autant, les preuves sont là. Transferts d'argent vers Maurice entre 2013 et 2019 pour presque 13.000€, téléphone haut de gamme pour leurs enfants mais surtout géolocalisation de leurs voitures aux locations saisonnières des cinq jeunes filles concernées par cette enquête. Une vidéo d'une pharmacie a également été fournie aux policiers montrant Marie C. et trois jeunes filles au rayon des préservatifs, lubrifiants et de l'hygiène intime. "Oui, j'étais à la pharmacie mais j'ai juste acheté du Doliprane", justifie la femme. Pour résumer, ils n'ont rien à voir avec la prostitution, ils ne font que rendre service.



Le parquet estime que le trafic est bien organisé et que les deux prévenus assuraient la protection, l’assistance et le transport de ces 5 jeunes femmes qui se prostituent. "​Les faits sont extrêmement graves. Beaucoup d’éléments convergent, ils sont à égalité dans ce trafic", souligne la procureure. Elle requiert 4 ans de prison pour ce couple de quadragénaires avec maintien en détention et 10.000 euros d’amende chacun. "Il y avait un sacré turnover", lance-t-elle avant d'indiquer que le dossier va être transmis au services du fisc et de la Caf car le couple a 4 enfants et perçoit le RSA.



Le couple a été condamné à 3 ans de prison dont 2 ans de sursis simple avec aménagement sous bracelet électronique, une amende de 5.000€ chacun et la confiscation des scellés.



