Un coup de pouce à nos lauréats du "Concours des Initiatives Solidaires"

Promouvoir les initiatives de nos quartiers, une volonté à vouloir émerger les forces vives, ainsi que les idées les plus novatrices du territoire surtout en ce temps de crise sanitaire lié à la pandémie du virus Covid-19 qui sévit dans le monde. Une société où les codes, les priorités ne sont plus les mêmes… La solidarité, l’entre- aide, le partage, l’accompagnement deviennent essentiels pour que le territoire puisse prendre ces marques et se positionne comme étant pourvoyeur d’initiatives solidaires… C’est en cela que la Politique de la ville, dans son volet « développement économique », a inscrit le « Concours coup de pouce aux initiatives solidaires » * dans sa programmation Contrat de ville. Une action qui a débuté au mois d’octobre 2020 et qui a eu pour objectif de dénicher les meilleurs projets en terme de création, d’innovation et de solidarité. Ce dernier critère étant un élément considérable dans le choix du jury faisant ainsi toute la différence en terme de réactivité, de mutabilité face aux enjeux de la crise sanitaire actuelle.



Ce mercredi 10 février, les lauréats à ce concours ont été reçus par la Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, Denise DELAVANNE, Déléguée à l’insertion par l’économie (ESS) et Perceval GAILLARD, élu en charge de la Politique de la Ville en charge de la lutte contre l’illettrisme.



À la recherche de projets novateurs



Véritable enjeu économique, social et solidaire, ce concours a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et la création d’activités. Les porteurs de projet des 6 quartiers prioritaires (Savanna Kayamb, corbeil bout de l’étang, Grande Fontaine, Périphérie du Centre-Ville, Plateau Caillou centre, Fleurimont, et Eperon) et des quartiers en veille active de la commune de Saint-Paul (Ruisseau, Tour des Roches, La Saline, Saint-Gilles les Hauts, RHI trou d’eau) sont concernés.



Il a été ouvert à toute personne physique d’au moins 18 ans, à la recherche d’emploi ou en contrat aidé et ayant un projet individuel sur l’un des quartiers prioritaires et/ou de veille de la Commune de Saint-Paul, de nationalité française, sous réserve qu’elle remplisse les conditions légales et réglementaires requises pour le type de projet présenté.



Il a été également accessible aux porteurs de projets associatifs œuvrant dans les quartiers prioritaires ou ayant leur siège social sur les périmètres concernés.



Un concours, des lauréats



Les projets sélectionnés ont été primés au regard de leur pertinence par un jury paritaire composé de la déléguée de Pôle Emploi, du Conseil Départemental, de la Mission Intercommunale de l’Ouest, de Coopunion et des élus de la collectivité, qui s’est tenu le mardi 24 novembre 2020. À ces prix s’ajouteront un accompagnement adapté en partenariat avec les partenaires institutionnels et les acteurs de l’ESS.

Pour cette édition, 11 porteurs de projet ont candidaté. Le jury a retenu 5 lauréats à partir des critères suivants : originalité et plus-value pour le quartier, enjeux en matière d’ESS, performance économique et création d’emploi.



Liste des lauréats « Concours des initiatives solidaires 2020 » : Association Cap Emile : Développement d’un projet éco-touristique à forte valeur patrimoniale sur le Tour des Roches par la mise en place d’actions à vocation environnementale, artisanale et culturelle, sur le long terme. Projet en lien avec l’économie sociale et solidaire et pouvant être un tremplin pour l’emploi des jeunes par le portage de contrats aidés notamment Tour des Roches.

Association les amis de l’océan indien : Accompagnement des jeunes en rupture avec comme support une ferme pédagogique et achat d’une charrette équestre dans l’optique de ramasser les déchets de la savane et d’effectuer des patrouilles d’éco gardes. Projet d’insertion et de lutte contre l’oisiveté des jeunes avec, comme objectif, la protection de l’environnement de la savane de Plateau Caillou Plateau-Caillou, Fleurimont.

Association Laskmi sweets : Proposer des pâtisseries traditionnelles, aux personnes souffrant d’intolérance au gluten, d’allergies alimentaires, de diabète, à base de produits respectant leurs pathologies. Des ateliers seront proposés sur les QPV concernés Projet intéressant sur le plan du bien-être et de la santé La Saline les Hauts/Saint-Gilles les Hauts.

Création d’un snack bar proposant des club sandwiches à base de produits frais sur le quartier de périphérie centre-ville Projet créateur d’emplois Périphérie centre-ville.

*La programmation du Contrat de Ville pour l'année en cours a été validée par le conseil municipal du 8 octobre 2020 (affaire CM201008011).





