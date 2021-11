Un coup de main attendu pour la prise en charge de Filou

Bonjour à tous,



Filou vous le connaissez déjà car vous l'avez aidé pour son hospitalisation pendant 4 jours à la mi-septembre. Il avait repris du poids et du poil de la bête. Mais depuis 48h il ne mange plus, ne boit plus et a des difficultés respiratoires en raison d'un encombrement nasal et bronchique. Affaibli et maigrichon, il a besoin d'une prise en charge vétérinaire urgente avant le week end.



Pour qu'il soit pris en charge, nous devons toutefois payer les frais vétérinaires à venir sur la base d'un devis au moment de son dépôt à la clinique et non comme c'est la règle pour les clients particuliers à l'issue de la prestation. Sans paiement préalable, les soins ne seront pas assurés (la dernière prise en charge de septembre s'est élevée à 400 €).



Filou est un jeune chat très sage que nous gardons à DROIT DE CITE en raison de sa santé pour le moment fragile. Il mérite de faire un petit bout de chemin dans la vie.



D'avance merci pour lui.



P.S. Pour nous permettre de le faire hospitaliser au plus vite, il est préférable, si vous voulez aider FILOU, d'effectuer votre don par virement bancaire si possible instantané afin qu'il soit crédité à temps.



Astrid PUISSANT

DROIT DE CITE ARCHE DE NOE

STE ANNE ET BONNE ESPERANCE

0692 36 28 09