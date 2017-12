Un consortium de six opérateurs de la zone s'engage pour la construction du câble METISS

La construction du futur câble sous-marin METISS (MElting poT Indiaoceanic Submarine System), un projet de plus de 40 millions d’euros, avance à grands pas. Hier, six opérateurs télécom de la zone Océan Indien (Canal+ Télécom, SFR, ZEOP, Emtel, CEB FiberNet et Telma) ont signé hier à Port-Louis un accord à très long terme dans un consortium pour relier notre île à l’Internet mondial.



La signature de cet accord s’est faite en présence de nombreuses hautes personnalités des pouvoirs publics comme du secteur privé et du corps diplomatique.



La construction de ce câble, particulièrement important pour le développement numérique de La Réunion, est financé à 100% sur fonds privés. Son tracé va permettre de relier à l’horizon 2019 l’île Maurice, La Réunion, Madagascar et l’Afrique du Sud. METISS promet une vitesse de connexion de 24 000 Gbits/seconde, "soit 1 000 fois la vitesse de connexion disponible à Madagascar" explique Patrick Pisal-Hamida, administrateur et directeur général de Telma.