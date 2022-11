Un congrès péi sur la sécurité informatique

Le communiqué :



Pour la 3ème année consécutive, Sheo Technology, entreprise locale dans la sécurité informatique, la cybersécurité et la protection des données, organise un congrès unique à La Réunion. Pendant trois jours, au cœur de la Technopole et grâce à un réseau de partenaires investis, des professionnels du monde numérique et des conférenciers animeront débats, tables rondes et ateliers pratiques.



100 professionnels présents par jour



2 000 participants en ligne



La sensibilisation et la vulgarisation comme objectifs majeurs



La cybersécurité, c'est une notion qui paraît complexe et abstraite. Pourtant, plus notre société et notre économie sont connectées, plus elles se fragilisent. C'est le paradoxe numérique. Aujourd'hui, on accède à toutes les informations que l'on souhaite, n'importe où et à n'importe quel moment grâce à l'ultra connectivité. On ouvre les portes... sans pour autant refermer la notre après notre passage. Et c'est là que les problèmes peuvent commencer.



Au-delà des termes techniques, les intervenants du congrès vont donc s'atteler à sensibiliser le plus grand nombre car à ce jour, la meilleure des protections reste sans aucun doute l'anticipation et la bonne compréhension de la problématique. Pour cela, nous pourrons également compter sur la Ligue Réunionnaise d'Improvisation qui nous fera l'honneur de participer activement à la sensibilisation via un spectacle cyber inédit.



Consommateur, chef d'entreprise, administrations, tous concernés !



Nous aurons l'occasion durant ces trois jours de congrès d'entendre les témoignages de ceux qui ont subi une attaque informatique et des retours d'expérience sur leur gestion. Du concret, du palpable, y compris pour les consommateurs qui eux aussi, via leurs objets connectés sont particulièrement vulnérables. Ou encore les entreprises qui font face régulièrement à des attaques paralysant leur activité commerciale.



Et pour bien comprendre les enjeux de la sécurité informatique, rien de mieux que de passer par un exemple :



En août dernier, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes a subi une attaque informatique de grande ampleur. Conséquence, le système d'informations sur les admissions, les machines d'examens (scanner, IRM..), les communications, tout ce qui œuvre à une bonne prise en charge des malades étaient totalement inaccessibles. Le personnel de l'hôpital a dû dès lors écrire chaque étape, chaque process, chaque information sur un patient à la main... sur papier et de nombreux examens ont dû être annulés ou renvoyés vers un autre hôpital. Un retour en arrière dramatique pour les patients. Ce nombre d'attaque au cœur de notre système de santé (déjà fortement fragilisé !) a augmenté de 65 % entre 2020 et 2021.



Des experts au service de la protection des usagers



Fort de son expérience acquise lors des dernières éditions, l'événement SHEO-TECH DAYS cette année voit plus grand et propose un mix efficace d'échanges en présentiel et en distanciel.

– Comment sécuriser ses données personnelles quand on est un particulier ?

– Savoir reconnaître les différents types de cyberattaque et comment réagir

– Les données de santé : comment les protéger ?

– Lutte contre l'usurpation d'identité

– Principe Zéro trust en entreprise…



Autant de thématiques qui seront abordées par des intervenants dotés d'un très haut niveau d'expertise. L'événement a aussi pour ambition de donner de la visibilité aux compétences locales en matière de sécurité informatique et elles sont nombreuses ! Une quinzaine d'intervenants péi interviendront durant le congrès.



Focus Réunion : climatologie et cybersécurité



Invité : Gaël Musquet, un hacker citoyen



Notre île s'inscrit de manière naturelle dans la réflexion menée sur les dangers climatiques. L'idée ici est de sensibiliser les décideurs et de démontrer que gestion des dangers climatiques et informatique font partie d'une même équation.



Notre invité de marque, Gaël Musquet, expert en la matière et consultant pour l'Armée française, a sa petite technique à lui pour la prise de conscience... En arrivant dans une entreprise ou dans une administration pour une mission, il commence toujours par couper le courant : « Et maintenant, on fait comment ? » Et en effet, comment pourrait-on faire face à un événement climatique majeur (très probable malheureusement dans les années à venir), protéger la population, organiser les secours si notre système de communication et nos outils numériques sont défectueux voire carrément inexistants ?



Gaël Musquet animera une conférence sur la sécurisation des infrastructures critiques de communication face aux catastrophes naturelles, temps fort et très attendu de ce congrès.



Des interventions accessibles pour le grand public au talk plus opérationnel pour les techniciens en passant par des solutions organisationnelles et managériales pour les entrepreneurs et les institutions, SHEO-TECH DAYS propose de mobiliser toutes les forces vives sur la question de la sécurité informatique.