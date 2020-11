Faits-divers Un conducteur ivre et en possession de stupéfiants placé en garde à vue

Dans son bilan du week-end, ci-dessous, la gendarmerie informe notamment de la garde à vue d'un homme qui conduisait alcoolisé, sans permis ni assurance et en possession de stupéfiants. Par N.P - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 07:54 | Lu 210 fois

Tout au long du week-end les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière ont mené des actions destinées à lutter contre l'insécurité routière sur les axes principaux de l'île en ciblant les infractions accidentogènes.



NOMBRE DE SERVICES EFFECTUES : 22

NOMBRE TOTAL D'INFRACTIONS RELEVEES : 279

NOMBRE DE CONDUITES SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE : 18

NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPEFIANTS : 15

NOMBRE DE VITESSES RELEVÉES : 178

NOMBRE DE REFUS PRIORITÉS : 12

NOMBRE USAGE TÉLÉPHONES / DISTRACTEURS : 17

NOMBRE DÉFAUT DE PERMIS : 8

NOMBRE DÉFAUT ASSURANCE : 9

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 8

NOMBRE DE CIRCULATION VL SUR VOIE DE BUS RÉSERVÉE : 4

NOMBRE CONTRÔLE TECHNIQUE : 4

NOMBRE CASQUE PROTECTION : 2

NOMBRE ÉMISSION FUMÉE : 1

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS DE CONDUIRE : 23

NOMBRE D'IMMOBILISATIONS / FOURRIÈRES ADMINISTRATIVES : 24

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 2 (contrevenants identifiés / Procédure en cours) NOMBRE DE GAV : 1



FAITS PARTICULIERS :



Samedi soir, de 22h00 à 01h00, sur le secteur du Tampon, les militaires de la compagnie de St-Pierre, appuyés des motocyclistes de la BMO de Rivière Saint Louis, ont réalisé un contrôle routier, ayant pour objectif de lutter contre les conduites addictives et les fautes de comportement. Parmi les 16 infractions graves génératrices d’accidents relevées au cours du service, 1 automobiliste en récidive d’alcoolémie, en défaut de permis de conduire, en défaut d’assurance et détenteur de stupéfiant a été immédiatement placé en garde à vue et son véhicule placé en fourrière.







