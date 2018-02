Un conducteur contrôlé par les policiers avec 2,18 mg d'alcool

Les effectifs de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Réunion ont réalisé 39 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week end.



139 policiers ont été engagés sur ces missions et 321 véhicules ont été contrôlés. Au cours de ces opérations, 112 infractions ont été relevées dont: 3 infractions pour non port du casque, 18 conduites en l'état alcoolique avec des taux de:



-1,15 mg/ litre d'air expiré sur un chauffeur qui venait de renverser un piéton au Port,

- 2, 18 mg/litre d'air à St André sur un chauffard venant de commettre un accident matériel

- 1, 78 mg/litre d'air à St Pierre pour un conducteur déjà condamné pour ce type de fait.