Un concours pour élire le meilleur chef à domicile

Le communiqué :



La cuisine réunionnaise brille au niveau national et international, aujourd’hui. Les chefs cuisiniers se révèlent dans de beaux établissements ici ou ailleurs, dans des adresses plus intimistes, dans leur propre restaurant mais aussi personnellement dans leurs nouvelles activités de chef à domicile.



Un nouveau concept à tester



Chef à domicile est un nouveau métier, des talents qui se révèlent, et aussi une nouvelle façon de recevoir et d’apprécier la gastronomie locale. Faire appel à un chef à domicile, c’est être comme au restaurant... mais à la maison. C’est accueillir un chef dans sa cuisine, pouvoir discuter avec lui, déguster un menu original, se poser, recevoir plus sereinement ses invités, être servi à table sans avoir la route du retour à faire. Le secteur des chefs à domicile est dynamique, les restrictions sanitaires ont aussi dynamisé la profession.



Une idée originale de Gastronomic.re



Gastronomic.re, site web réunionnais spécialisé dans la gastronomie locale, les bonnes adresses, les actualités gourmandes et culinaires, souhaite valoriser la profession, le savoir-faire, et mettre en lumière la passion de ces chefs à domicile pour les saveurs locales, leur détermination à trouver les meilleures matières premières auprès des petits producteurs, surprendre leurs clients dans leur menu et conquérir leur cœur avec des assiettes raffinées et des mets d’exception. C’est le premier événement organisé par Gastronomic pour cette année 2022 (et il y en aura d’autres) : l’objectif est ici de créer un concours pour départager les nombreux chefs à domicile qui exercent dans l’île avec un beau challenge : créer LE menu de rêve pour leurs clients, avec un budget imposé de 50 euros par personne (menu vendu). L’exercice ne sera pas facile mais le résultat sera appétissant. Les ingrédients sont libres et les chefs à domicile devront se livrer une battle, pour produire en un temps donné entrée, plat et dessert. Amuse-bouche ou pré-dessert, trou normand... Ils sont libres de quasiment tout (ingrédients etc.) … à condition de rester strictement dans ce budget de 50 euros.



Le concours



5 chefs à domicile participeront pour l’instant à ce premier concours, qui aura lieu le samedi 19 mars à Bras-Panon. Le jour de l’épreuve, chaque chef sera seul en cuisine face à un jury d’exception qui goûtera les plats et notera sur une grille précise, mêlant l’originalité du menu, le côté spectaculaire, le service et les explications données. Bonne chance à tous les participants !



Les cadeaux



Le vainqueur remportera un superbe séjour gastronomique à l’île Maurice dans un 5-étoiles. Les autres participants seront aussi choyés. Mais la particularité de ce concours est la place accordée au grand public. Découvrir qui est le meilleur, c’est bien ; mais permettre aux Réunionnais de goûter ces plats d’exception, c’est mieux. Chez nous, ce sont aussi les Réunionnais qui gagnent. En effet, le gagnant du concours devra proposer son menu d’une valeur de 50 euros durant un mois au grand public. Rendez-vous ce samedi 19 mars à 11h à Bras-Panon pour connaître le nom du gagnant. Je vous remercie du relais que vous ferez de cette information dans vos médias. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. Au plaisir de partager un moment gourmand avec vous au concours le 19 mars à Bras-Panon.