Un concert unique pour les 20 ans de Black Nation à la maison Gran Kour Black Nation, l'artiste talentueux de reggae roots originaire des Hauts de Saint-Paul, à La Réunion, se produira en concert pour célébrer ses 20 ans de scène le 13 mai 2023 à la Maison Gran Kour !



Information, tarif et réservation : 06 92 50 93 90 Black Nation est un artiste engagé qui puise ses sources dans la philosophie rastafari qu’il a découverte à la fin des années 70. Ambassadeur du Nigeria Reggae Festival en 2019, il est un véritable militant de la culture rastafari, délivrant des messages de paix et d’amour à travers ses textes engagés et sa musique militante. Son premier album, Nout’Koulers, sorti en mai 2008 en autoproduction, est interprété en français et en créole, et offre un reggae roots aux lignesde clavier aériennes. C’est avec cet album que Black Nation a commencé à se faire un nom dans le milieu du reggae.Après sa tournée au Nigeria en 2019, Black Nation a sorti son deuxième album, La Force JAH, en 2020. À travers cette œuvre, l’artiste nous livre sa mission spirituelle et nous ouvre son cœur. Depuis 2022, c’est avec The Roots Band qu’il prépare son nouveau spectacle. Et pour célébrer ses 20 ans de scène, Black Nation sera accompagné de The Roots Band. Il revisitera les morceaux de ses deux albums ainsi que ses plus grands classiques.La première partie du concert sera assurée par NAGAI, une chanteuse de reggae roots également originaire de la Réunion. Elle proposera un voyage musical profond, envoûtant et méditatif, rempli d’énergie et devibrations positives qui ne vous laissera pas indifférent.Information, tarif et réservation : 06 92 50 93 90





