Communiqué Un concert pour récolter des fonds et offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés

L’association Alliance Kréol va organiser un concert de Noël le 23 décembre prochain afin de récolter des fonds. L’argent récolté permet de financer l’achat des cadeaux pour les enfants et les personnes âgées. La distribution des cadeaux aura lieu le 26 décembre au CHU de Saint-Pierre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 14:49

Le communiqué :



IN SEL KER PO NOEL, qu'est ce que c'est ?

Depuis 2013, nous nous transformons en lutins et nous accompagnons le père Noël pour sa distribution de cadeaux dans les hôpitaux et maison de retraite. Notre but est le même que notre slogan : "Ramener un peu de joie dans ce monde trop triste ".



À Noël, certains d'entre nous n'ont pas la chance de passer les fêtes de fins d'années en famille, chez eux. C'est pourquoi nous avons à cœur de leur apporter un peu de chaleur. Surtout aux enfants, pour qui la magie de Noël brille encore plus dans leurs yeux.



À propos de nous

Cette action est portée par l'association Alliance Kréol et est soutenue par l'association Ptit Cœur. Notre association vit de ses propres fonds, nous sommes soulagés ponctuellement par le Département de la Réunion; notamment dans la période de crise sanitaire. Pour pouvoir offrir des cadeaux à l'ensemble des enfants et personnes âgées, nous organisons un concert LIVE de Noël, concert de chants traditionnels et de mélodies revisitées aux couleurs de notre île, La Réunion.



LES DATES À RETENIR :

23 décembre : Concert de Noël à L'Alambic Trois - Bassins

26 Décembre : Distribution de cadeaux CHU de SAINT-PIERRE

27 Décembre : Noël au foyer de la Clémence à la Saline les hauts









