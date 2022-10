Oté Sin-Pol lé té en fèt ièr swar, samedi 29 oktob! Si la place débarkader navé un koncèr gratui à l’okazion de la Somèn Kreol. Do moun la aprécié ékout Emma Nona, Kalipsxau, BARTH et SOLA, DJ Chad, DJ phil, Dj Dan ziska minuit.



Ce plato artistik lé té proposé par le Conseil Régional èk la komun, terre des talents et des créativités.



Zot té la?