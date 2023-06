Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un concert de violon proposé à la bibliothèque du Guillaume Un concert joué au violon par l’artiste, Guillaume ROBERT, sur des thèmes traditionnels issus des musiques méditerranéennes, sud-américaines et d’Europe de l’est. Voici la présentation de l’événement Rendez-vous aux jardins organisé ce samedi 3 juin 2023, de 10 heures à 12 heures, à la bibliothèque du Guillaume.

Vous pouvez vous renseigner au 02 62 32 45 45 pour plus d’information. Le réseau de lecture publique de Saint-Paul, classée Ville d’Art et d’Histoire, accueille ainsi ce rendez-vous proposé par le ministère de la Culture à l’occasion de la 20e édition des Rendez-vous aux jardins.

Cette année, le coup de projecteur sera donné sur les musiques de jardin. Au niveau de la France hexagonale, 2 200 parcs et jardins ouvriront leurs portes, parfois à titre exceptionnel. Cette manifestation vise à mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains.

L’enjeu est aussi de sensibiliser à la préservation d’une nature si riche, sur tout le territoire. La commune s’y associe donc. D’autant plus que cette nouvelle édition se tient en cette année de célébration du 360e anniversaire du peuplement de La Réunion.





