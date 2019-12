Un complexe sportif dénommé Florent Pélops à Grande Fontaine

La Ville de Saint-Paul a tenu à rendre hommage à Florent Pélops, cet ancien footballeur de la Saint-Pauloise et ancien éducateur sportif a donné son nom au complexe Sportif de Grande Fontaine ce samedi 28 décembre.



Plus qu’un nom, un personnage de renom reconnu dans le quartier. Plus d’une centaine de personnes était venue saluer l’exploit de cet homme de 74 ans connu pour son travail acharné, sa détermination et son infatigable envie de faire de son quartier, de sa ville un exemple pour tous.



Une après-midi qui s’est achevée avec des rencontres sportives entre jeunes et seniors de différents quartiers.