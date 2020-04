National Un commissaire de police décède des suites du Covid-19 dans le Pas de Calais





L'homme, qui présentait plusieurs symptômes, était en arrêt depuis une dizaine de jours. Il avait passé un test aux urgences du centre hospitalier de Lens, mais celui-ci s'était révélé négatif, rapporte France Bleu.



Ce dimanche, son état s'est dégradé brutalement. Arrivé à son domicile, le Samu n'a rien pu faire pour sauver le quadragénaire décédé d'une embolie pulmonaire.



Ce dimanche soir, près de 200 policiers se sont rassemblés à Lens pour une minute de silence et un hommage à leur collègue très apprécié pour son écoute et son humanité, précise le média.



Il s'agirait du deuxième décès au sein de la police nationale, après celui d'un policier de 54 ans le 3 avril dernier. Le directeur général et les personnels de @PoliceNationale ont appris avec émotion le décès d'un commissaire divisionnaire des suites du COVID-19. Il laisse le souvenir d'un grand professionnel, toujours attentif aux autres.

