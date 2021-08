La grande Une Un commando antivax investit le centre de vaccination de St-André

Ce dimanche, les mêmes individus que ceux qui ont publié une vidéo montrant les lits du CHU de Bellepierre "vides" afin de prouver que la pandémie de coronavirus était une invention ont envahi le centre de vaccination de St-André. Deux mis en cause sont en garde à vue. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 8 Août 2021 à 18:34





Un commando antivax et anti pass sanitaire composé d'une dizaine de personnes a envahi le centre de vaccination de St-André ce dimanche vers midi. D'après nos informations, deux d'entre eux sont les mêmes que



On les voit également filmer longuement le hall de l'hôpital Félix Guyon, plutôt désert afin d'appuyer leurs propos. Puis, interroger un individu en blouse blanche filmé de dos afin qu'il les confirme.



Les deux hommes sont en garde à vue au commissariat de St-André.



Ils pourraient être fixés sur leur sort judiciaire dès demain.



La directrice du centre de vaccination a déposé une plainte pour les troubles constatés. Ils se sont fait piquer.Un commando antivax et anti pass sanitaire composé d'une dizaine de personnes a envahi le centre de vaccination de St-André ce dimanche vers midi. D'après nos informations, deux d'entre eux sont les mêmes que ceux qui ont réalisé les vidéos montrant des lits vides au sein du CHU de Bellepierre. En fin de semaine dernière, les vidéastes avaient voulu prouver à leur public que la pandémie de coronavirus n'est rien d'autre qu'un mensonge mondial.On les voit également filmer longuement le hall de l'hôpital Félix Guyon, plutôt désert afin d'appuyer leurs propos. Puis, interroger un individu en blouse blanche filmé de dos afin qu'il les confirme.Les deux hommes sont en garde à vue au commissariat de St-André.Ils pourraient être fixés sur leur sort judiciaire dès demain.La directrice du centre de vaccination a déposé une plainte pour les troubles constatés.