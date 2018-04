A la Une . Un comité de soutien pour aider financièrement les deux destructeurs de paillotes Le "Comité de soutien à Anthony et Clément" a été présenté officiellement ce matin. Le comité a exposé sa raison d'être, ses objectifs, ainsi que le programme d'actions à venir du comité.





Suite aux événements survenus le dimanche 8 avril à l’Hermitage et la destruction des paillotes la Bobine et Coco Beach, le tout nouveau "Comité de soutien à Anthony et Clément" a pris le temps ce jeudi de s’exprimer.



Beurty Dubar, le père de Clément Dubar, l’un des deux mis en examen, ainsi que des proches d'Anthony Cayambo, "l’homme à la masse", peuvent désormais compter, au-delà des soutiens informels, sur l'appui d’un comité.



Ce comité a pour but d'aider financièrement la défense, devant la justice, des deux militants, avec en point de mire l’audience prévue le 15 mai devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.



"Li na un seul et unique but : que nos deux militants i fait pas de prison et donc pou ça na des frais, i faut que nou paye des avocats. Nou la fait des tee shirts, un peu en catastrophe... on a besoin d’un peu d’argent - le nerf de la guerre - et puis nou na besoin que do moun i vien et que li rentre dans le comité de soutien, même pour 2 ou 3 euros et comme sa li aide deux citoyens que la voulu appliquer la loi française", résume Beurty Dubar

Les mis en cause pour "dégradation de biens" sont conseillés par les avocats Me Jean Christophe Molière (avocat d’Anthony Cayambo) et Me Mihidoiri Ali (avocat de Clément Dubar), également présents au Barachois ce jeudi matin.



----

Le casseur à la massue s'exprime à la sortie du tribunal Les deux destructeurs des paillotes de l’Hermitage ont leur comité de soutien. L’annonce a été faite à Saint-Denis par leurs proches et amis.Suite aux événements survenus le dimanche 8 avril à l’Hermitage et la destruction des paillotes la Bobine et Coco Beach, le tout nouveau "Comité de soutien à Anthony et Clément" a pris le temps ce jeudi de s’exprimer.Beurty Dubar, le père de Clément Dubar, l’un des deux mis en examen, ainsi que des proches d'Anthony Cayambo, "l’homme à la masse", peuvent désormais compter, au-delà des soutiens informels, sur l'appui d’un comité.Ce comité a pour but d'aider financièrement la défense, devant la justice, des deux militants, avec en point de mire l’audience prévue le 15 mai devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis."Li na un seul et unique but : que nos deux militants i fait pas de prison et donc pou ça na des frais, i faut que nou paye des avocats. Nou la fait des tee shirts, un peu en catastrophe... on a besoin d’un peu d’argent - le nerf de la guerre - et puis nou na besoin que do moun i vien et que li rentre dans le comité de soutien, même pour 2 ou 3 euros et comme sa li aide deux citoyens que la voulu appliquer la loi française", résume Beurty DubarLes mis en cause pour "dégradation de biens" sont conseillés par les avocats Me Jean Christophe Molière (avocat d’Anthony Cayambo) et Me Mihidoiri Ali (avocat de Clément Dubar), également présents au Barachois ce jeudi matin.----



Samuel Irlepenne Lu 558 fois





Dans la même rubrique : < > Paillotes: "On est d'accord pour reculer mais ça bloque pour on ne sait quelle raison" Un voilier s'abîme sur la plage de l'Etang Salé