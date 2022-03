Un comité de "mobilisation citoyenne" pour Valérie Pécresse créé à La Réunion

Le communiqué :



Le 7 mars 2022, le comité soutien-Mobilisation Citoyenne pour Valérie Pécresse a été créé à la Réunion.



Aujourd'hui face à une situation politique compliquée à la Réunion, nous avons décidé de créer un comité de soutien de la société civile en faveur de la candidature de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. Ce comité vise à rassembler toutes les hommes et les femmes de la Réunion partageant les valeurs et le projet de redressement portés par Valérie Pécresse



Bertrand LENCLUME est nommé coordonnateur du comité de soutien, avec tout ce que cela implique au niveau logistique et organisation.



Vous pouvez nous suivre et rejoindre le comité de soutien.