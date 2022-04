Un comité citoyen appelle la députée Bassire à se représenter dans la 3ème circonscription

La tribune :



NOUS, Citoyen(ne)s de la 3ème circonscription de La Réunion, Femmes et Hommes engagés du Tampon, de l’Entre-Deux, de La Rivière Saint-Louis et de Cilaos, Élus actuels et / ou anciens, de diverses sensibilités politiques, Chefs d’entreprise, agriculteurs, commerçants, artisans, professionnels du tourisme, professionnels de Santé, travailleurs sociaux, Salariés du privé, Fonctionnaires, Demandeurs d’emploi, Retraités,

Étudiants Dirigeants associatifs, acteurs sportifs et culturels, militants écologistes, Réunionnais(es) de toutes les générations,



Vu les résultats nationaux et locaux des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022,



Considérant le bilan d’un travail remarquable, l’indépendance démontrée tant à la Réunion qu’à Paris, la proximité incontestable d’une élue de terrain disposant d’un véritable ancrage local, et le mérite indéniable

de la députée d’opposition Nathalie BASSIRE élue au suffrage universel direct depuis juin 2017,



Appelons cette dernière à se porter candidate à sa propre succession aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 afin de continuer à défendre l’intérêt des Réunionnais(es) et de La Réunion dans l’opposition au Président de la République, ou au sein d'une majorité parlementaire en cas de cohabitation.



LES SIGNATAIRES

AFONSO Elisabeth, aide-soignante

AKMAMY Salim, assistant d’éducation

ANGAMA Yannice, dirigeant associatif

ARHEL-TECHER Mylène, agricultrice

AULET Jacques, retraité

AVRIL Denise, retraitée

BACHE Nathalie, mère au foyer

BENARD Monique, sage-femme, conseillère municipale et communautaire du Tampon

BENARD Régine, citoyenne de La Rivière

BERRICHON Jimmy, citoyen de l’Entre-Deux

BIGOT Aurélie, kinésithérapeute

BITAUT Valérie, citoyenne du Tampon

BOYER Alain, employé

BOYER Jacqueline, retraitée

BOYER Laurent, chef d’entreprise

BRANCHET Éloïse, étudiante

BRETON Hernick, intérimaire

BRUN Pierre, commercial

BURNAY Wilfried, chef d’entreprise

CADET Cécile, secrétaire médicale

CADET Jean Alain, écologiste

CADET Michèle, retraitée

CALICHARANE Sophie, professeure

CHAMPIGNEUL Marie Line, agricultrice bio

DEFRANCE Olivier, moniteur auto-école

DIJOUX Bénédicte, citoyenne de Cilaos

DOMITILE Marie Andrée, fonctionnaire territoriale

DOMITILE Patricia, coiffeuse

ETHEVE Marie Moze, mère au foyer

FONTAINE Gilles, agriculteur, conseiller municipal et communautaire du Tampon FONTAINE Nathalie, gynécologue, conseillère municipale du Tampon

FONTAINE-PAYET Sophie, salariée GAUCHON Marine, orthophoniste GERARD Marie, citoyenne de La Rivière

GONTHIER Donald, fonctionnaire territorial

GONTHIER Gilbert, retraité

GONTHIER Josette, femme au foyer

GOULJAR Pascal, agriculteur

GRONDIN Dominique, citoyen de l’Entre-Deux

HENRIOT Gilles, cadre territorial, conseiller municipal du Tampon IDMONT Pascal, fonctionnaire territorial, ancien conseiller municipal de Cilaos

IMARA Manuella, salariée JEAMBLU Christian, chef d’entreprise, ancien conseiller municipal du Tampon

K/BIDI Marjorie, assistante familiale

LAMETH Daniel, retraité

LAMOUREUX Roger, ancien Vice-Président du Conseil Régional et ancien conseiller municipal du Tampon

LANDON Cendrine, éducatrice spécialisée

LAURET Alexandra, éducatrice spécialisée

LAURET Marie, directrice d’agence

LAURET Stéphanie, professeure des écoles

LEBRETON Marguerite, mère au foyer

LEBRETON Suzanne, retraitée

LOYANT Floriane, professeure

MAILLOT Marie Annick, dirigeante associative

MAINCENT Elisabeth, retraitée

MAMIE Caroline, agent immobilier

MERLO Bianca, demandeur d’emploi

MICHEL Jean René, retraité

MOELLON Didier, fonctionnaire territoriale

MORLAIN-SERY Gracieuse, demandeur d’emploi

MOULLAN Sabera, retraitée de l’Education Nationale MUSSARD Maryse, retraitée NATIVEL Angélique, mère au foyer

NATIVEL William, employé de commerce

OMARJEE Djamil, étudiant

PAYET Françoise, aidante familiale

PAYET Georges, chauffeur routier

PAYET Germain, retraitée de la poste

PORET Frédéric, boulanger

POTHIN Charles Henri, cadre territorial

POTHIN Élie, infirmier

PRIANON Michel, dirigeant associatif

RIVIERE Jean Hugues, citoyen de La Rivière

ROBERT Henri Claude, infirmier

ROBERT Karen, citoyenne de la Plaine des Cafres

SCHNEEBERGER Nadège, secrétaire médicale, conseillère municipale du Tampon

SERGENT-BRANCHET Stéphanie, fonctionnaire territoriale

SERVEAUX Didier, agent d’accueil

SERY Jean Marie, chef d’entreprise

SEYCHELLES Damien, citoyen de La Rivière

TECHER Leslie, aide-soignante

TODOSKOFF Joël, médecin généraliste

TURPIN Mickaël, fonctionnaire territorial