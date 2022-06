A la Une .. Un collectif et une pétition lancés pour remettre en état la partie habitée de la route du volcan

Le collectif "Arrange nout route volcan dénonce l'état d'un axe emprunté aussi bien par les habitants que les touristes sur laquelle "aucun travaux n'a été effectué sur la portion de cette route communale".

Les habitants et usagers de la partie basse de la route du volcan demandent à ce que des travaux soient entrepris. "Elle endommage nos véhicules, nos tracteurs, sans compter les conséquences sur notre santé et plus précisément sur les colonnes vertébrales qui subissent le mauvais état de cette route. Sa remise en état permettra à tout le monde de faire des économies que soit sur leurs véhicules mais aussi sur leur santé. Ses travaux auraient du être fait depuis longtemps".



Selon les habitants et usagers qui se sont constitués en collectif, "voilà plus de 20 ans qu’aucun travaux d’ampleur n’a été réalisé sur cette portion de route" alors qu’elle est aussi la route touristique la plus fréquentée de La Réunion, pointent-ils. "La partie haute de cette route est dans un état irréprochable, la partie basse qui mène à l’église de la grande ferme est là aussi en bon état, il nous reste cette portion qui prend du dernier petit rond-point de la route du volcan jusqu’au restaurant la Bonne marmite".



Plusieurs accidents seraient ainsi à déplorer, assure le collectif "Arrange nout route du volcan". Récemment, un bus du réseau CarSud s’est trouvé en difficulté en raison d’un "affaissement des abords de la chaussée dû à son mauvais entretien", estime le collectif.



Une pétition demandant la réhabilitation de la route a été lancée et déposée en mairie du Tampon. Malgré les sollicitations, la délégation n’a pas été reçue, déplore le responsable du collectif Gérard Bégue. Un courrier a également été envoyé au sous-préfet de Saint-Pierre.



Pour se faire entendre, le collectif "Arrange nout route du volcan" organise ce samedi 4 juin une action de sensibilisation sur cette route qu’il emprunte chaque jour.