A la Une ... Un collectif du lycée Vue-Belle dénonce la désinformation de deux syndicats minoritaires

Suite au suicide d'une enseignante, deux syndicats demandent que soit reconnu un accident du travail, arguant d'un climat délétère au sein du lycée Vue-Belle. Un collectif de professeurs et personnels administratifs dénonce une instrumentalisation, en vue de nuire à la direction et à l'image du lycée. Par Sarah Minatchy - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 15:46 | Lu 1809 fois

Dans un article de nos confrères du Quotidien paru la semaine dernière, suivi d'un second, des syndicats (FO et SNUEP) affirment que l'ambiance de travail au lycée Vue-Belle de Saint-Paul serait délétère, et attribuent le suicide d'une enseignante au climat scolaire. Un collectif, monté dès la parution de l'article, dénonce "l'instrumentalisation du décès de notre regrettée collègue".



Dans ce lycée professionnel sont présents quatre syndicats, ainsi qu'une liste indépendante, qui à elle seule représente 57% du personnel de l'établissement. Ce matin, le collectif manifestait sa colère devant le lycée, plusieurs enseignants étaient présents, dont des professeurs du syndicat FO, afin de montrer leur désaccord avec les faits avancés par les deux syndicats. "Nous sommes une équipe soudée, nous avons à coeur de placer nos élèves au centre de nos préoccupations. L'équipe est dynamique, nous montons pas moins de trente projets par an, tels la course solidaire, avec Action contre la faim, ou encore un grand projet "Ma Réunion Sociale et Solidaire", en collaboration avec une vingtaine d'établissements.", s'insurge un des membres du collectif.



"Cela fait des années que nous remontons au rectorat les problèmes relationnels d'une poignée d'enseignants qui a pour habitude de chercher le conflit avec les différents chefs d'établissement du lycée", nous raconte une représentante du collectif. Un collectif qui regroupe tous les corps de métier du lycée, et qui a lancé une pétition contre "la désinformation", laquelle a d'ores et déjà été signée par 80% du personnel, selon sa représentante.