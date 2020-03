A la Une ... Un collectif de soignants porte plainte contre Agnès Buzyn et Edouard Philippe

Trois médecins, au nom d'un collectif récemment formé (C19), ont porté plainte auprès de la la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR) ce jeudi 19 mars. La CJR est la seule instance en France qui puisse juger des membres de l'exécutif pendant leur mandat.



Le collectif C19 estime en effet qu'Agnès Buzyn et Edouard Philippe "avaient conscience du péril et disposaient des moyens d'action, qu'ils ont toutefois choisi de ne pas exercer", se référant aux propos tenus lundi par l'ancienne ministre de la Santé, partie de son ministère pour être tête de liste LREM à Paris, en remplacement de Benjamin Griveaux, empêtré dans une affaire de "sextape". Agnès Buzyn avait révélé, dans un entretien accordé au Monde, avoir averti le premier ministre de la gravité de la situation et de l'annulation probable des élections municipales.



Le collectif C19 accuse le Premier ministre et l'ancienne ministre de la Santé de s'être abstenus "volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant (...) de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes", ce qui est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Ils regrettent que les mesures de confinement n'aient été prises plus tôt, ce qui "aurait sans nul doute permis de juguler l'épidémie en réduisant le nombre de personnes contaminées, et donc de personnes susceptibles de contaminer les autres". Zinfos974 Lu 745 fois







