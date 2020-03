La grande Une Un colistier de Jean-Hugues Suzanne accuse Serge Hoareau de délit de fuite

Un colistier de Jean-Hugues Suzanne accuse Serge Hoareau, candidat et maire sortant, de délit de fuite.



Les faits se sont produits vendredi dernier vers 18H rue du Cratère, là où se trouve la permanence du candidat Jean-Hugues Suzanne. "J’ai entendu un véhicule s’arrêter près de la permanence, faire marche arrière, un grand bruit et prendre la fuite" , raconte Christian Fontaine. Le colistier, constatant que son véhicule a été percuté s’est lancé à la poursuite de la Peugeot 308 grise en cause. 400m plus loin, il l'a rattrapé et a sommé son conducteur de s’arrêter. "Au volant de la voiture stationnée à l’entrée d’une cour, j’ai reconnu Serge Hoareau".



Les gendarmes ont été alertés. Un constat amiable a été signé. Le maire sortant a reconnu avoir percuté le véhicule.



"Que faisait-il devant la permanence? Cet accident avec délit de fuite est volontaire. Il voulait prendre en photo d'un employé communal qui se trouvait avec nous à ce moment-là. Je pense que les passagers voulaient rentrer dans une cour pour se mettre à l’abri et changer de chauffeur", maintient Christian Fontaine qui a porté plainte samedi matin auprès à la gendarmerie.

Contacté, Serge Hoareau préfère parler "d’un incident avec de petits dégâts matériels". "On tente de monter un incident en fait de campagne. J’ai signé le constat, ce n’est donc pas un délit de fuite". Un constat signé non pas à 400m de l’accident mais plutôt à 200m, corrige-t-il. Le maire sortant indique également qu’au moment de l’accident il se rendait à un meeting, sa permanence se trouvant à l’angle de la rue Joseph Suacot et du chemin Cratère.



"La population prendra acte du sens des responsabilités dont fait preuve cet édile, en plus de sa volonté de priver les agents communaux de leur liberté d’expression, de leur liberté d’opinion et de leur liberté de mouvement !", a réagi Jean-Hugues Hoareau, seul opposant à Serge Hoareau, dans un communiqué. PB Lu 1278 fois