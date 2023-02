La grande Une Un coach sportif de l'ouest mis en examen pour viol et écroué

Accusé de viol, un coach sportif d'une cinquantaine d'années a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er février dernier. Ce jeudi, la chambre de l'instruction a décidé de le maintenir derrière les verrous. Par La rédaction - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 16:49

La chambre de l'instruction s'est prononcée ce jeudi sur la demande de remise en liberté de Fabrice G. Accusé de viol par une plaignante, le quinquagénaire a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er février dernier.



Les faits se seraient produits en 2021 et la plainte déposée il y a peu. Selon nos informations, une deuxième victime supposée ne voudrait pas en entendre parler. De plus, un témoin aurait évoqué une autre victime présumée.



Toujours selon nos informations, l'ADN du mis en cause aurait été retrouvé sur les prélèvements effectués sur celle qui a révélé les faits. Le mis en cause, qui conteste les faits, est un personnage connu du monde sportif de l'ouest où il a notamment dirigé une salle de sport.



La défense du suspect a demandé ce jeudi le placement sous contrôle judiciaire de Fabrice G. devant la chambre de l'instruction. La robe noire a fait valoir que le magistrat instructeur n'avait pas sollicité son incarcération lors de sa mise en examen. Une requête qui n'a pas été suivie par la chambre de l'instruction qui a décidé de le maintenir derrière les verrous.