La grande Une Un cluster identifié au CHU de Bellepierre

Un nouveau cluster a été identifié à l’hôpital de Bellepierre où 10 personnes ont été contrôlées positives à la Covid. Il s’agit de soignants et agents du CHU de Bellepierre. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 24 Novembre 2020 à 16:36 | Lu 571 fois

Le communiqué du CHU



Pour chaque cas suspect de contamination, les équipes Opérationnelles d’Hygiène du CHU et les services de santé au travail déploient le dispositif de « contact tracing » afin d’en analyser les causes probables et de prévenir l’apparition ou l’extension de « clusters » au sein des services de soins, en éloignant le professionnel de son poste de travail ou des surveillances de salariés en lien étroit avec la médecine du travail et la Direction des Ressources Humaines.



A ce jour, 2 clusters sont en cours au CHU de La Réunion parmi les personnels soignants :

- Le premier concernait l’EHPAD de Saint Joseph, et est bientôt clôturé avec 3 agents contaminés au total.

- Le second concerne le service de médecine interne du CHU Nord. En effet, 4 infirmiers, 3 aides-soignants, 2 agents de service hospitalier et un interne ont été testés positifs. Les professionnels du CHU sont naturellement exposés à un risque de contamination comme tout un chacun dans le cadre de leur activité courante, mais ils le sont davantage encore du fait de leur activité professionnelle, notamment lorsqu’ils exercent dans des services accueillant des patients atteints de la COVID-19.



Depuis le mois de mai 2020, le port du masque est obligatoire pour tous les agents du CHU, mais également pour les patients et visiteurs. Des équipements de protection individuelle complémentaires sont aussi imposés dans les protocoles internes du CHU, dans le cadre de procédures adaptées, pour chaque acte de soins et en fonction des risques d’exposition dans certains services de soins.



Repérer, tracer et suivre les professionnels contaminés

Le nombre de contaminations de professionnels s’établit désormais au total à une centaine de cas, et ce depuis le début de la crise COVID en mars dernier. Ce chiffre est donc relativement contenu au regard de la forte circulation épidémique à la Réunion depuis le mois d’août, voire depuis le début de la crise COVID en mars.



Les procédures relatives au repérage, au traçage et au suivi du nombre de contaminations sur le lieu de travail sont désormais bien connues des personnels et de l’encadrement, tout comme la démarche de demande d’imputabilité au service de la maladie COVID-19, et les cas identifiés sont suivis au plus près et quotidiennement par la médecine du travail du CHU.



Aménagement et encadrement des temps de pause

Le CHU a également pris des dispositions particulières sur la réorganisation et l’aménagement des temps de travail les plus à risque de contamination, c’est -à -dire les temps de pauses, en aménageant des salles de pause supplémentaires et ses selfs, en créant des espaces extérieurs permettant de respecter la distanciation physique.



Un rappel et une diffusion des consignes sont régulièrement réalisés auprès de l’ensemble des hospitaliers.



Le CHU de la Réunion est résolument engagé pour la protection de ses salariés et sait pouvoir compter sur le sens des responsabilités de l’ensemble de ses professionnels.



Le CHU souhaite également rappeler aux patients de ne surtout pas renoncer à leurs soins dans cette période complexe et confirme que tous les services se sont organisés depuis de nombreux mois pour accueillir les patients réunionnais en toute sécurité.



Devant l’augmentation de la circulation du virus à La Réunion, soyons tous responsables et continuons à nous protéger en portant le masque et en respectant les gestes barrières conformément aux consignes des autorités.





