Un cluster Covid au siège de la SOREFI à Sainte-Marie

Ce mercredi, les membres du personnel de la SOREFI apprennent que l’un de leurs managers vient de recevoir ses résultats de dépistage. Ils sont positifs. 8 employés font partie de la direction mais 3 sont déployés dans le service clientèle.



Il ne s’agissait là pour eux que d’une demi-surprise puisqu’il y a une semaine, lors d’une pause dans l’espace rafraichissement du siège à la Mare Sainte-Marie, cette manager avait eu une quinte de toux l’obligeant à retirer son masque puisqu’elle avait du mal à respirer. Tout le personnel savait à ce moment-là que cette manager était venu au boulot alors que son conjoint était déjà testé positif Covid. La manager était donc à ce moment-là cas-contact et poursuivait donc son travail en présentiel.



Faut-il pour autant y voir un lien avec la série de contaminations actuelle ? La direction indique que « c’est absolument faux, pour une raison très simple. Si on reprend les dates des tests des personnes concernées, ce n’est pas concomitant », affirme Jean Bernard Birades. « On s’est aperçu que sur l’ensemble des tests que l’on avait faits, il y a des personnes qui n’étaient pas présentes aux mêmes dates et qui sont asymptomatiques et donc porteuses de l’extérieur. Il n’y a donc pas de corrélation avec les transmissions », ajoute le directeur général de la SOREFI.



Le directeur confirme néanmoins le cluster, limité au siège de Sainte-Marie. « Nous avons des cas uniquement à Sainte-Marie. Notre siège a été touché mais par mesure de précaution, vis-à-vis des collaborateurs et des clients, on a fermé immédiatement le site et nous sommes en télétravail. On gère comme lors du confinement. Nous sommes aussi en contact avec l’ARS. Tout le monde a été testé. Nous attendons les résultats. Et nous ferons retester tout le monde dans sept jours. Si on doit reprendre, on reprendra progressivement », ajoute-t-il.



Des collaborateurs déplorent que la direction aurait pris plus de 24 heures pour décider de l'évacuation des locaux et le dépistage des collaborateurs.



A cette heure, à peu près 70 personnes ont été testées au sein du siège de la SOREFI à la Mare Sainte-Marie.