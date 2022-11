A la Une .. Un classement des villes les plus sûres de France a été publié

Le Parisien a dressé un classement des villes les plus sûres de France basé sur les données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Par L.S. - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 11:05

Le département des Pays de la Loire apparaît comme le territoire le plus sûr de France. En revanche, le Nord occupe le bas du classement avec cinq villes dans les dix dernières places (Roubaix, Douai, Valenciennes, Armentières et Lille). Également parmi les mauvaises élèves : les grandes métropoles. Lyon (248e), Marseille (263e) ou encore Bordeaux (268e) apparaissent dans les quinze dernières places. Ces statistiques sont basées sur les données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure.



Là où il y a des populations plus denses, il y a plus d’infractions de manière générale. Cela est aussi dû à la double concentration, à la fois de la richesse et de pauvreté.



Selon Renée Zauberman, directrice de recherche au CNRS et responsable de l’OSCJ (l'Observatoire scientifique du crime et de la justice), la France est l’un des pays européens où la consommation de drogues est la plus répandue. Avec un marché illégal de la drogue rentable pour les réseaux de trafiquants, des conflits de territoire apparaissent, ce qui provoque de la violence.