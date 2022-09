A la Une . Un cirque dans les pas de l’histoire de La Réunion

Pour mieux préparer son prochain spectacle, la compagnie de cirque Cirquons Flex a installé son tout nouveau chapiteau à Chemin de Ceinture. Dans les hauts de Saint Benoît pour 6 semaines, la troupe va faire des représentations mais surtout consulter la population et en particulier les gramounes sur la période des Années Terribles. Par Nicolas Limbé - Publié le Samedi 3 Septembre 2022 à 13:00



Galettes de manioc pour tout le monde



Cinq années sans ravitaillement. C’est cette période qui correspond à la Seconde guerre mondiale que la troupe veut retracer. Cinq années durant lesquelles les Réunionnais ont dû puiser dans leurs réserves et se tourner en particulier vers le manioc. Et ça, le collectif Cirk An Zékli et la compagnie Cirquons Flex l’ont bien compris.



Le samedi 27 août était organisé un après-midi de présentation avec la population bénédictine et la troupe avec, au menu, des galettes de manioc. Tout le monde a donné la main pour la préparation, petits et grands, marmailles et gramounes. Et les gramounes, c’est sûrement ce qu’il y a de plus important dans leur quête. La troupe veut recueillir auprès des habitants le maximum de témoignages, d’anecdotes sur cette période des Années Terribles.



Son prochain spectacle programmé pour l’année prochaine, qui sera écrit en français et en créole, s’appellera donc Radio Maniok.



Installés à Saint-Benoît depuis le 27 août dernier, la compagnie et le collectif y resteront jusqu’au 1er octobre 2022 où des représentations seront proposées ainsi que divers ateliers.



Infos pratiques :

Rue Corbeil d'or, Chemin de Ceinture 97470 SAINT-BENOIT

À côté de la Maison France Service



Point GPS : -21.084576457829638, 55.69419976049484