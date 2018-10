Un circuit pour les sports mécaniques dans les tuyaux à Pierrefonds

Un circuit pour les sports mécaniques devrait bientôt voir le jour à St-Pierre. Encore au stade de projet, le circuit homologué sera implanté dans la zone industrielle n°4 à Pierrefonds sur un terrain de 4 hectares. Une bonne nouvelle pour les passionnés de rallye et vitesse.La collectivité, propriétaire du terrain, s’associe à la Ligue réunionnaise du sport automobile (LRSA) et l’ association JAP 974 dans le but affiché de réduire les pousses sauvages, nombreuses dans le sud.Le projet, présenté mercredi, prévoit un paddock de 27 00m2, des bureaux, un espace restauration, un poste de secours mais aussi une zone de contrôle technique, indique la presse écrite. Les amateurs de sensations fortes, dans un cadre sécurisé, pourront ainsi s’en donner à coeur joie sur les 1,275 km de piste avec une ligne droite de 400m ou encore la possibilité de faire des "drifts" sur une zone de 16 m de diamètre…Le circuit modulable en 6 tracés accueillera autant les rallymen que les passionnés de moto ou karting. Des championnats de France pourront également y être organisés, a indiqué Denis Antou, président de la LRSA au Quotidien.4,7 millions d’euros seront nécessaires à sa réalisation. La mairie, à l’initiative du projet, est à la recherche de financement. L’accent, mis sur la sécurité routière, devrait permettre l’investissement de l’Etat. Rappelons que la création d' un nouveau circuit dans le département avait été retenu lors des Les travaux de terrassement débuteront en 2019.