Un circuit automobile à Pierrefonds: Le projet s'est étoffé mais a pris du retard

​À l’annonce du projet, son coût avait été estimé à 4,7 millions euros. Aujourd’hui, la collectivité table davantage sur 7 millions d’euros de travaux pour la construction de la piste automobile de 1,3 km avec une ligne droite de 400 m, un paddock et un ensemble de bâtiments. L’éventail d’activités s’est en revanche élargi. Aux compétitions auto, moto, karting, stages et formations en sécurité routière se sont ajoutés des courses de drones, modélisme, rollers, formations des services de Polices à la conduite rapide ou encore essais de voitures commerciales des concessionnaires automobiles. Les passionnés de roulage et de drift auront aussi leur terrain de jeu.



Derrière la multiplication des activités, l’objectif est la recherche d’un outil économiquement viable. Reste cependant à définir qui aura la charge de sa gestion et son exploitation. "La plupart des circuits en métropole sont gérés soit par des structures privées soit par un groupement d’utilisateurs", indique Denis Antou. La question de la gestion par la Ligue réunionnaise du sport automobile a "déjà été évoquée mais pas encore tranchée".