Un circuit auto-moto devrait voir le jour d'ici 2021

Ce sont les amateurs de vitesse qui vont être contents ! Un nouveau circuit dédié aux sports mécaniques devrait voir le jour d'ici 2021. Ce projet, porté par la Ligue du Sport Automobile de La Réunion et l'association JAP974 lors des assises de l'Oute-mer, a été retenu par l'Etat. Une initiative qui devrait permettre de réduire la pousse sur les voies publiques, et donc de lutter contre l'insécurité routière.



"C'est une très grande satisfaction. C'est un projet que nous portons depuis 30 ans", réagit Denis Antou, président délégué de la Ligue. Le futur circuit, qui sera ouvert aussi bien aux motos qu'aux voitures, s'étendra sur une longueur de 2,5 kilomètres, avec une ligne droite d’un kilomètre. "400 mètres sont nécessaires pour l'accélération et 400 pour le freinage". L'équipement comprendra également vestiaires, toilettes, salle de réunion et paddocks. Un circuit d'envergure régionale "à l'échelle des besoins", qui viendra compléter l'offre actuelle jugée trop maigre.



Pour ce qui est du lieu, le Sud ou l'Ouest, dépourvus d'équipement de ce type, sont privilégiés. Mais "aucune solution n'est à ce jour écartée". Des échanges ont déjà commencé avec certaines communes, appelées à mettre à disposition du foncier. L'estimation du coût s'établit aux alentours de 5 millions d'euros, qui pourraient être financés par l'Etat et la Région.