A la Une . Un ciel globalement ensoleillé ce jeudi

Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 07:23

Avec la reprise d'un petit alizé de Sud-Est, on compose avec un peu de nuages au lever du jour autour du Volcan avec quelques gouttes éventuelles entre Saint-Jo et Sainte-Rose. Ailleurs, le soleil n'a aucune peine à se montrer et faire vite grimper le mercure.



Au fil de la journée, comme les jours passés, le ciel des Hauts se bâche. Un régime d'averses s'installe en montagne l'après-midi, pas partout, mais avec des séquences pluvieuses par endroit musclées.



Le coin nord-ouest, des Hauts de Saint-Gilles à Saint-Denis, semble le plus concerné pour accueillir les plus fortes quantités d'eau. Il est possible de voir des averses finir leur course sur le bord de mer, vers Saint-Paul par exemple.

A la faveur d'un léger alizé, les éclaircies résistent au rivage, de Sainte-Rose à Sainte-Marie, et de l'autre côté, entre Saint-Joseph et Saint-Pierre.



L'état de la mer continue de s'améliorer, la petite houle australe s'amortit.



Les températures restent élevées pour la saison, même si la fraîcheur est de mise dans les Hauts en tout début de journée.