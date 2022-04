Météo Un ciel encore gris ce jeudi

Pas de grosse évolution par rapport à hier concernant le temps. Météo-France prévoit dans son bulletin météorologique toujours des rafales maximales de 75 km/h dans la région Sud-Ouest. Côté ciel, des nuages et des averses sont attendues dans l'Est et le Sud-Est. Par NP - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 06:19

Le vent reste l'élément marquant de ce jeudi. En effet, l'alizé souffle assez fort avec des rafales de 65 à 75 km/h de Saint Joseph à la Pointe-au-Sel en passant par Saint-Pierre. De Sainte-Rose à Saint-Denis, les rafales sont voisines de 50 à 60 km/h, 65 km/h vers Sainte-Marie. Les hauteurs ne sont pas oubliées comme sur la région du Volcan par exemple. Les brises prédominent sur le Port et vers Saint-Gilles.



Côté ciel, nuages et éclaircies se partagent le ciel sur les régions de l'Est et du Sud-Est. Des averses s'invitent par moments ; elles se font plus discrètes dans le courant de la matinée, avec un petit bémol pour la région du Volcan où elles laissent peu ou pas de place aux éclaircies. Plus à l'Ouest, le soleil est présent dès le lever du jour.



Au fil des heures, l'intérieur de l'île devient de plus en plus nuageux.



L'après midi, de faibles averses sont attendues sur la région de la Plaine-des-Palmistes, du Volcan ainsi que sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest. Sur le littoral, de belles éclaircies résistent sur les zones ventilées.



En fin de journée, il faudra s'attendre à un temps plus humide sur les régions littorales de l'Est.



Sur la côte, les températures s'échelonnent de 26°C vers Saint-Philippe à 31°C au Port. Elles restent fraîches dans les hauts avec 14 à 15 °C environ au Pas-de-Bellecombe-Jacob et 18°C au Maido.



La mer est peu agitée sur la côte Nord-Ouest mais forte de la Pointe-des-Aigrettes à Champ-Borne en passant par la Pointe-de-la-Table où les conditions sont dégradées. Une houle d'alizé proche de 2 mètres 80 déferle de la Pointe-de-Langevin à Sainte-Suzanne. Elle s'amortit lentement.