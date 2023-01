Météo Un ciel bien chargé à tous les niveaux

Pour le retour des éclaircies, faudra repasser. Météo-France prévoit encore des averses soutenues ce jeudi. Pour rappel, La Réunion est en vigilance jaune fortes pluies orages sur les zones Ouest et Sud-Est et en vigilance orange fortes pluies orages sur les zones Nord et Est. Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 06:24

Le littoral Nord et Est ont été particulièrement arrosés cette nuit. Les pluies se font moins fortes ce matin mais le temps reste dégradé en particulier dans la région du Volcan. Concernant les durées d'insolation, c'est toujours la pénurie, le ciel reste bien chargé à tous niveaux.



L'après midi, le temps évolue peu, si ce n'est le renforcement du vent sur les côtes exposées. Les vêtements de pluies sont alors à privilégier face au risque du parapluie emporter par le vent. En effet, le vent de secteur Nord est modéré, les rafales atteignent 50 à 60 km/h sur la région de Saint Gilles et vers Sainte Rose. Il prend une composante Nord-Ouest sur le Chef Lieu. Les brises prédominent le matin sur Saint Pierre avant l'arrivée d'un vent de Nord-Ouest l'après midi. Le ciel est toujours très nuageux sur le département et des averses faibles sont attendues dans l'intérieur, elles seront localement modérées sur les régions du Nord-Est, de l'Est et du Sud-Est.



Les températures maximales sont inférieures de 4 à 5 °c sur le littoral de l'Est par rapport aux normales, 1 à 2 °c sur le littoral de l'Ouest.



La mer est agitée. Une petite houle de secteur Sud déferle le long des côtes Sud-Ouest, Sud et Sud -Est. Une petite houle de Nord-Nord-Ouest déferle du Port à Sainte Suzanne en passant par Sainte Marie.