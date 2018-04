Un chien mutilé: balle de plomb, plaie et anus ensanglanté

Un petit Jack Russel, âgé d'environ 3 ans répondant au nom de Tchoupie, a été récupéré près de la Rivière Saint-Louis et pris en charge par l'association Réunion Protection Animale.



L'animal a subi de nombreux sévices. Il affiche des blessures lourdes au niveau du cou, dont une énorme plaie, après avoir été probablement mutilé au sabre. L'association dénonce également un éventuel viol. En effet, le chien a l'anus extrêmement dilaté et ensanglanté.



Le Jack Russel a été hospitalisé dès 8 heures samedi matin pour des examens approfondis. Résultats: le chien souffre d'une nécrose et d'une déchirure annale. La vétérinaire confirmerait la supposition de l'association: il se serait probablement fait violer à l'aide d'un bâton. Suite à cette maltraitance, une chirurgie de l'anus devrait avoir lieu. Un plomb a également été trouvé, il semblerait donc qu'on lui ait tiré dessus.



Tchoupie devrait rester sous surveillance pendant plusieurs jours encore. Il a retrouvé l'appétit mais reste encore très fébrile. S'il s'en sort, il sera amené à trouver une nouvelle famille d'accueil.



Une plainte a été déposée contre X et un appel à témoins a été lancée pour retrouver son agresseur, qui risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.